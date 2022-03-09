Россия не участвовала в суде ООН, но направила письмо с заявлением, что "самооборонялась"

Ожидаемо, что Россия пытается избежать ответственности за свои преступления и не участвует в суде ООН в Гааге. Однако цинизм страны-агрессора поражает – войну против Украины, бомбардировки городов и убийства мирных людей там назвали "самообороной".

Еще больше поражает цинизм так называемых российских "дипломатов", которые оправдывают свое вторжение Уставом ООН и статьей о самообороне. Хотя эта статья четко определяет, что не касается права каждого суверенного государства на индивидуальную или коллективную самооборону. Да и нападение на другое государство называть самообороной – абсурд.

Заметьте Каких решений ждет Украина от суда в Гааге

Кроме того, в письме от России говорится о том, что Международный суд якобы не имеет права рассматривать иск Украины о геноциде в соответствии с аналогичной Конвенцией. У Кремлевской свиты свое искаженное понятие геноцида, в котором они пытаются убедить мир.

К документам российские дипломаты привлекли и текст обращения Путина, которым тот анонсировал "проведение спецоперации", а по факту – объявил войну Украине. Они еще и не поленились перевести его на английский. Хотя на что рассчитывает таким шагом кремль – неизвестно.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!