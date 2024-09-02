"Россия презирает духовные и человеческие ценности, не уважает ни одной религии или веры. Она не прекращает своей сокрушительной кампании против украинского народа, пытаясь уничтожить все наши общины и даже святыни. Всего за ночь Россия выпустила по Украине 35 ракет, в том числе баллистических, и 23 дрона". .Мир должен увидеть, что война России направлена ​​не только против Украины, но и человеческой жизни. требовать восстановления справедливого мира на основе Формулы мира и Устава ООН», – говорится в сообщении Зеленского.