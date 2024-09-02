"Россия презирает духовные и человеческие ценности, не уважает ни одной религии или веры. Она не прекращает своей сокрушительной кампании против украинского народа, пытаясь уничтожить все наши общины и даже святыни. Всего за ночь Россия выпустила по Украине 35 ракет, в том числе баллистических, и 23 дрона". .Мир должен увидеть, что война России направлена не только против Украины, но и человеческой жизни. требовать восстановления справедливого мира на основе Формулы мира и Устава ООН», – говорится в сообщении Зеленского.
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"Россия не уважает ни одну религию": Зеленский отреагировал на ночной массированный удар
Источник:Владимир Зеленский
Ночью оккупанты запустили по Украине более 50 воздушных целей. Значительная часть из них атаковала столицу. Президент Зеленский прокомментировал очередное военное преступление россиян.