"Росія зневажає духовні й людські цінності, не поважає жодну релігію чи віру. Вона не припиняє своєї нищівної кампанії проти українського народу, намагаючись знищити всі наші громади і навіть святині. Загалом за ніч Росія випустила по Україні 35 ракет, зокрема балістичних, і 23 дрони. Світ має побачити, що війна Росії спрямована не лише проти України, але й проти людяності, гідності та людського життя. Таким варварським діям не місце в сучасному світі. Міжнародна спільнота має рішуче засудити їх і відповісти жорсткими діями. Маємо разом протистояти російській агресії та вимагати відновлення справедливого миру на основі Формули миру й Статуту ООН", – йдеться у повідомленні Зеленського.