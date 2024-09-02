Риторика многих представителей западных стран о так называемых "красных линиях", "эскалации" обвалилась после начала Курской операции. Это 24 Каналу отметил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

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"Эта риторика очень обвалилась на Западе после того, как украинские войска, никого не спрашивая, зашли на Курщину, провели удачную военную операцию. Риторика наших союзников о том, что нельзя переносить войну на территорию России, перешла к тому, что украинцы имеют право обороняться так, как считают нужным", – подчеркнул он.

Как быстрее получить согласие

Иван Тимочко считает, что такая риторика некоторых политиков стран Запада связана с тем, что Россия долгое время пыталась ввести своих людей в сферы влияния этих государств. В частности, для этого Кремль шантажировал, подкупал или искал людей с похожими идеями.

Уверен, что если мы будем показывать чем большие результаты, большую эффективность уничтожения вражеских сил, чем слабее реакцию на это будет иметь Россия, тем быстрее мы получим согласие от наших союзников на применение их дальнобойного оружия,

– убежден он.

Нужен комбинированный подход

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ отметил, что пока у Украины нет разрешения применения дальнобойного западного оружия на территории России, за это время захватчики пытаются оттянуть свои аэродромы, стратегические склады хотя бы вне зоны поражения дальнобойным оружием.

Для ВСУ очень важно применять оружие союзников, но наше государство имеет также и свое. В частности, это системы реактивного залпового огня, ракета-дрон "Паляница", которую уже заявили как средство поражения. Для оружия союзников и на оккупированных территориях есть много серьезных целей, которые необходимо поражать.

Поэтому здесь нужен комбинированный подход. До момента согласия союзников мы должны уничтожать на российской территории на максимальной глубине не только на 300, 500, но и на тысячу, две тысячи километров их логистику, усиление, обеспечение российской армии,

– подчеркнул Тимочко.