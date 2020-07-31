Россия опровергла информацию о намерении свернуть переговорный процесс по Донбассу. В Кремле заявили, что заместитель главы администрации российского президента Дмитрий Козак якобы и не писал в письме, что переговоры на уровне советников – бессмысленны.

О сворачивании переговоров Козак не говорил, – Песков

Дмитрий Козак в письме советнику Ангелы Меркель призвал отказаться от такого формата переговорного процесса. В Кремле уверяют, такого Козак написать не мог. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передают "РИА Новости".

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Ни о каком сворачивании переговоров Козак не писал, не говорил, и если это утверждается, это передергивание,

– заявил Песков.

По словам Пескова, Россия беспрекословно поддерживает минский формат договоренностей относительно ситуации на Донбассе.

Россия считает, что минский комплекс мероприятий является безальтернативной базой для продолжения поисков путей урегулирования,

– отметил прессекретар Путина.

Что известно о письме Дмитрия Козака

30 июля заместитель главы администрации Владимира Путина Дмитрий Козак написал письмо советнику канцлера Германии Ангелы Меркель. Копии были направлены представителям Франции и Украины. С украинской стороны копию получил руководитель ОПУ Андрей Ермак.

В письме Козак раскритиковал переговоры по Донбассу на уровне советников и предложил отказаться от формата.

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