Россия не выходит из переговоров по Донбассу: в Кремле отреагировали на заявление Козака
Россия опровергла информацию о намерении свернуть переговорный процесс по Донбассу. В Кремле заявили, что заместитель главы администрации российского президента Дмитрий Козак якобы и не писал в письме, что переговоры на уровне советников – бессмысленны.
О сворачивании переговоров Козак не говорил, – Песков
Дмитрий Козак в письме советнику Ангелы Меркель призвал отказаться от такого формата переговорного процесса. В Кремле уверяют, такого Козак написать не мог. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передают "РИА Новости".
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Ни о каком сворачивании переговоров Козак не писал, не говорил, и если это утверждается, это передергивание,
– заявил Песков.
По словам Пескова, Россия беспрекословно поддерживает минский формат договоренностей относительно ситуации на Донбассе.
Россия считает, что минский комплекс мероприятий является безальтернативной базой для продолжения поисков путей урегулирования,
– отметил прессекретар Путина.
Что известно о письме Дмитрия Козака
- 30 июля заместитель главы администрации Владимира Путина Дмитрий Козак написал письмо советнику канцлера Германии Ангелы Меркель. Копии были направлены представителям Франции и Украины. С украинской стороны копию получил руководитель ОПУ Андрей Ермак.
- В письме Козак раскритиковал переговоры по Донбассу на уровне советников и предложил отказаться от формата.
Как отреагировала Украина
- В украинском МИД заявили, что кроме письма Козака, никаких конкретных заявлений о выходе России из переговоров не было.
- В Офисе Президента Украины охарактеризовали письмо Козака как "тонкую политическую игру". Андрей Ермак отметил, что о прекращении переговорного процесса речь не идет.