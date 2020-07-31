Росія не виходить з переговорів щодо Донбасу: у Кремлі відреагували на заяву Козака
Росія спростувала інформацію про намір згорнути переговорний процес щодо Донбасу. У Кремлі заявили, що заступник глави адміністрації російського президента Дмитро Козак начебто і не писав у листі, що перемовини на рівні радників – безглузді.
Про згортання переговорів Козак не говорив, – Пєсков
Дмитро Козак у листі раднику Ангели Меркель закликав відмовитись від такого формату переговорного процесу. У Кремлі запевняють, такого Козак написати не міг. Про це повідомив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков, інформують РИА-Новости.
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Ні про яке згортання переговорів Козак не писав, не говорив, і якщо це стверджується, це є пересмикуванням,
– заявив Пєсков.
За словами Пєскова, Росія беззаперечно підтримує мінський формат домовленостей щодо ситуації на Донбасі.
Росія вважає, що мінський комплекс заходів є безальтернативною базою для продовження пошуків шляхів врегулювання,
– зазначив прессекретар Путіна.
Що відомо про лист Дмитра Козака
- 30 липня заступник глави адміністрації Володимира Путіна Дмитро Козак написав листа раднику канцлера Німеччини Ангели Меркель. Копії були надіслані представникам Франції та України. З української сторони копію отримав керівник ОПУ Андрій Єрмак.
- У листі Козак розкритикував переговори щодо Донбасу на рівні радників і запропонував відмовитись від формату.
Як відреагувала Україна
- В українському МЗС заявили, що окрім листа Козака, жодних конкретних заяв про вихід Росії з перемовин не було.
- В Офісі Президента України охарактеризували лист Козака як "тонку політичну гру". Андрій Єрмак зазначив, що про припинення переговорного процесу не мовиться.