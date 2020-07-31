Росія спростувала інформацію про намір згорнути переговорний процес щодо Донбасу. У Кремлі заявили, що заступник глави адміністрації російського президента Дмитро Козак начебто і не писав у листі, що перемовини на рівні радників – безглузді.

Про згортання переговорів Козак не говорив, – Пєсков

Дмитро Козак у листі раднику Ангели Меркель закликав відмовитись від такого формату переговорного процесу. У Кремлі запевняють, такого Козак написати не міг. Про це повідомив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков, інформують РИА-Новости.

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Ні про яке згортання переговорів Козак не писав, не говорив, і якщо це стверджується, це є пересмикуванням,

– заявив Пєсков.

За словами Пєскова, Росія беззаперечно підтримує мінський формат домовленостей щодо ситуації на Донбасі.

Росія вважає, що мінський комплекс заходів є безальтернативною базою для продовження пошуків шляхів врегулювання,

– зазначив прессекретар Путіна.

Що відомо про лист Дмитра Козака

30 липня заступник глави адміністрації Володимира Путіна Дмитро Козак написав листа раднику канцлера Німеччини Ангели Меркель. Копії були надіслані представникам Франції та України. З української сторони копію отримав керівник ОПУ Андрій Єрмак.

У листі Козак розкритикував переговори щодо Донбасу на рівні радників і запропонував відмовитись від формату.

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