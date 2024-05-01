Об этом 24 Каналу рассказал спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук, отметив, что россияне имеют определенный опыт пуска ракет "Калибр" из акватории порта в Новороссийске. Именно там находятся все российские ракетоносители Черноморского флота России, кроме одного.

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"Калибров" еще много

Единственный российский ракетный корабль, который "блуждает" где-то возле Севастополя, – "Циклон". Он не делал пусков "Калибрами", потому что не прошел соответствующих испытаний.

В то же время боевые пуски по Украине осуществляют подводные лодки. Во время одной из последних атак враг использовал 8 "Калибров", и 6 из них были уничтожены силами противовоздушной обороны.

Угроза есть. Также ГУР продемонстрировало данные о приблизительном количестве крылатых ракет различной номенклатуры, и из них понятно, что россияне еще имеют достаточно много "Калибров",

– отметил спикер Украинской добровольческой армии "Юг".

Обратите внимание! В ГУР МО сообщили, что по состоянию на конец апреля 2024 года Россия имеет на вооружении примерно 40 единиц гиперзвуковых противокорабельных ракет "Циркон", около 400 единиц крылатых ракет "Оникс"/"Оникс-М". Крылатые ракеты "Калибр" у россиян имеются в наличии в количестве примерно 270 единиц.

В то же время остается открытым вопрос, удалось ли врагу решить проблему логистики, то есть снаряжения этих ракетоносителей именно крылатыми ракетами морского базирования типа "Калибр".

Этот вопрос, по мнению Братчука, мониторится украинской разведкой, и соответствующая реакция в случае необходимости будет обязательно.

"Уменьшение пусков "Калибров" произошло именно благодаря тому, что Севастополь теперь не может снаряжать этими ракетами ракетоносители, поэтому они и не применяются. Здесь работает железная логика. Российские корабли на дежурство не выходят ни в Азовском, ни в Черном морях, и дело здесь, конечно, не в шторме. Хотя при штормовых условиях россияне всегда ограничивают, в частности, и движение этих кораблей", – отметил Сергей Братчук.

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