Об этом 24 Каналу рассказал спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук, отметив, что россияне имеют определенный опыт пуска ракет "Калибр" из акватории порта в Новороссийске. Именно там находятся все российские ракетоносители Черноморского флота России, кроме одного.
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"Калибров" еще много
Единственный российский ракетный корабль, который "блуждает" где-то возле Севастополя, – "Циклон". Он не делал пусков "Калибрами", потому что не прошел соответствующих испытаний.
В то же время боевые пуски по Украине осуществляют подводные лодки. Во время одной из последних атак враг использовал 8 "Калибров", и 6 из них были уничтожены силами противовоздушной обороны.
Угроза есть. Также ГУР продемонстрировало данные о приблизительном количестве крылатых ракет различной номенклатуры, и из них понятно, что россияне еще имеют достаточно много "Калибров",
– отметил спикер Украинской добровольческой армии "Юг".
В то же время остается открытым вопрос, удалось ли врагу решить проблему логистики, то есть снаряжения этих ракетоносителей именно крылатыми ракетами морского базирования типа "Калибр".
Этот вопрос, по мнению Братчука, мониторится украинской разведкой, и соответствующая реакция в случае необходимости будет обязательно.
"Уменьшение пусков "Калибров" произошло именно благодаря тому, что Севастополь теперь не может снаряжать этими ракетами ракетоносители, поэтому они и не применяются. Здесь работает железная логика. Российские корабли на дежурство не выходят ни в Азовском, ни в Черном морях, и дело здесь, конечно, не в шторме. Хотя при штормовых условиях россияне всегда ограничивают, в частности, и движение этих кораблей", – отметил Сергей Братчук.
Удары Украины по российскому флоту
- Силы обороны 21 апреля попали по старейшему кораблю не только российского, но и мирового флота, "Коммуна". Судно находилось в бухте в Севастополе. Оно выполняло важную функцию – осуществляло поиск и спасение подводных лодок, а также было носителем подводных аппаратов.
- Ранее, в марте, украинские силы поразили сразу два десантных корабля врага "Ямал" и "Азов", которые также находились в Севастополе. Кроме того, состоялось попадание по центру связи, а также нескольких объектах инфраструктуры Черноморского флота России.
- После ряда удачных атак по российским кораблям со стороны Украины, враг решил перебазировать свой флот дальше. Фактически все носители крылатых ракет россияне переместили, в частности, в Новороссийск. В Черном море вблизи оккупированного Крыма остался один "неудачник" – корабль "Циклон", который не запустил ни одной ракеты.