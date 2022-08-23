Об этом 24 каналу рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Он также отметил, что нужно учитывать, что мы воюем с россией, а это – страна совсем другого типа. Это страна, которая нерациональна и не является человеческой цивилизацией.

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У россиян полностью отсутствует эмпатия и они пытаются привязаться к символам, чтобы что-то нам сделать. Они хотят причинить вред именно гражданской инфраструктуре, потому что на фронте у них сегодня нет того количества ресурса, чтобы они продвигались вперед,

– говорит Подоляк.

По его словам, риски присутствуют как сегодня, так завтра или в любой другой день нашей войны. россия и сегодня наносит массированные удары, например, в Николаеве или в Харькове – это достаточно масштабные обстрелы.

"оккупанты наносят эти удары именно по гражданским и делают это крылатыми ракетами. россияне уже отказались от маскировки своего типа ведения войны – это классическая террористическая война", – добавляет он.

Меня очень удивляет реакция определенных посольств стран, которые советуют своим гражданам уехать из Украины, именно из-за "массированных обстрелов", так, будто у них есть на это право – это все военные преступления, их надо фиксировать,

– убежден Михаил Подоляк.

"Я все же советую более строго относиться к личной безопасности, если есть сообщения об опасности – лучше пересидеть это время в укрытиях", – резюмирует советник главы ОПУ.

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