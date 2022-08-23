Поскольку о попадании сообщают пользователи сети, то целиком и полностью полагаться на достоверность их не стоит. Но можно предположить, что "хлопок" в Донецке произошел не просто так. Таким образом враг мог попытаться осуществить очередную провокацию на День Флага или могло произойти несколько другое.

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Не исключается также версия с желанием местных захватчиков слить пушилина. Подобное мы уже видели в Херсонской области, где гауляйтера Сальдо отравили чем-то неизвестным, после чего его отвезли на лечение в Москву.