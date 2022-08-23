Про це 24 каналу розповів радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк. Він також зазначив, що потрібно заважати на те, що ми воюємо із росією, а це – країна зовсім іншого типу. Це країна, яка нераціональна і не є людською цивілізацією.

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У росіян повністю відсутня емпатія і вони намагаються прив’язатись до символів, аби щось нам заподіяти. Вони хочуть заподіяти шкоди саме цивільній інфраструктурі, бо на фронті у них сьогодні нема тої кількості ресурсу, аби вони просувались вперед,

– каже Подоляк.

За його словами, ризики присутні, як сьогодні, так завтра чи у будь-який інший день нашої війни. росія і сьогодні завдає масованих ударів, наприклад, у Миколаєві чи у Харкові – це досить масштабні обстріли.

"окупанти наносять ці удари саме по цивільним і роблять це крилатими ракетами. росіяни вже відмовились від маскування свого типу ведення війни – це класична терористична війна", – додає він.

Мене дуже дивує реакція певних амбасад країн, які радять своїм громадянам поїхати із України, саме через "масовані обстріли", так, ніби у них є на це право – це все військові злочини, їх треба фіксувати,

– переконаний Михайло Подоляк.

"Я все ж раджу більш строго ставитись до особистої безпеки, якщо є повідомлення про небезпеку – краще пересидіти цей час в укриттях", – резюмує радник глави ОПУ.

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