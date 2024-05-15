Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в ежедневной сводке для 24 Канала заметил, что такая тактика российских оккупантов предусматривает большие потери.

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Как действуют россияне на Харьковщине

Свитан отметил, что это так называемое тактическое просачивание, когда малым группам удается проходить между укрепрайонами противника. Далее они уже соединяются в большие группы и выполняют боевую задачу, в зависимости от распоряжения: либо движутся дальше, либо пытаются взять с тыла опорники или места дислокации другой стороны.

По его словам, такая тактика действительно предусматривает большие потери, особенно при соединении частей, которые просочились. Ведь наши беспилотники осуществляют постоянный контроль.

Поэтому, отметил он, просачиваться у них получается, а потом, выполняя боевую задачу, оккупанты наталкиваются иногда с двух сторон на огонь, то есть уже практически в тылу наших войск.

В этом смысле у них проблема – они не учитывают механизм видения наших войск, то есть визуального контроля,

– сказал полковник запаса.

Ведь, подчеркнул он, у наших защитников есть достаточное количество беспилотников с тепловизионными камерами. Следовательно, ночью мы видим так же хорошо, как и днем.

Поэтому, добавил он, противодействие этому механизму есть, а у россиян очень большие потери на Харьковском направлении. На Калининград уже направились первые пакеты с оккупантами. Поэтому вой на болотах, только уже на Калининградских, будет стоять где-то с неделю. Надо будет его "ловить" в информационном в потоке.

Что задумала Россия на Харьковщине

Полковник запаса заметил, что у россиян на Харьковском направлении нет резервов, чтобы заходить на оперативное пространство в прорывы, и работают они в "серой зоне".

Они работают конкретно к основной нашей линии обороны,

– заявил Свитан.

Поэтому, по его словам, пока речь не идет о каком-то глобальном наступательном потенциале россиян на Харьковщине.

Он отметил, что основные резервы врага находятся на Покровском направлении в районе Донецка. И даже количество атак за сутки свидетельствует, что именно Покровское направление является основным. Ведь там около 30 атак за сутки, а в районе Харькова 13 – 18.

Что происходит на Харьковщине: смотрите на карте

Поэтому, по словам Свитана, пока это "беспокоящие", формирующие операции, которые по логике должны быть расширены по всей линии границы – вплоть до Сумской и Черниговской областей.

Поэтому, добавил он, в конце концов россияне начнут везде прощупывать "серую зону" – от границы до нашей линии обороны. В ход пойдут различные механизмы, начиная от ДРГ и заканчивая ротными тактическими группами.

Удар по Бельбеку

Свитан заметил, что аэродром Бельбек в Крыму расположен на таком расстоянии, что по нему могут работать только 300-километровые ATACMS. Поэтому ночью 15 мая туда зашли до 20 ракет и выполнили боевую задачу.

По его мнению, государственный секретарь США Энтони Блинкен с пустыми руками не приехал бы в Украину.

Блинкен приехал, привез этот пакет, и мы видели, как он сразу отработал,

– предположил летчик-инструктор.

По его словам, в Бельбеке размещался сводный полк. Там были Су-27, Су-30, Су-25, Л-39 и вертолеты Ми-24. То есть данный аэродром был довольно серьезно наполнен.

Он отметил, что после такого удара с аэродрома Бельбек по крайней мере не будут подниматься самолеты и выполнять боевые задачи на Запорожском и Херсонском направлениях.

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