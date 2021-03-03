Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан считает Россию иногда неприятным и невыносимым соседом. Однако убежден, что даже с такой страной нужно продолжать диалог и поддерживать длительные отношения.

Об этом он сказал, отвечая 3 марта на вопрос комиссии по иностранным делам Национального собрания.

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Глава МИД Франции о России

По словам Ле Дриана, события в России развиваются по "крайне авторитарному" сценарию. В пример он привел преследование политика Алексея Навального, задержание протестующих и журналистов, а также 3 отзыва европейских дипломатов.

В то же время глава французской дипломатии настаивает на важности поддержания диалога с Кремлем. Он отметил, что Франция должна сохранить связи с Россией, но занять жесткую позицию и осудить действия властей в отношении Навального.

Мы не откажемся от планов (вести диалог с Россией – 24 канал), потому что эта страна – наш сосед. Хотя это иногда неприятный, иногда устрашающий, а иногда невыносимый сосед,

– подчеркнул Ле Дриан.

Глава французского МИД добавил, что санкции, утвержденные Евросоюзом 2 марта являются эффективными и внедрены не только для "самоуспокоения". "Они не позволяют фигурантам списка посещать ЕС, получать доступ к их собственным активам в ЕС", – пояснил он. Ле Дриан считает, что это "больше, чем ничего".

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