Россия – невыносимый сосед, но с ней надо говорить, – глава МИД Франции
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан считает Россию иногда неприятным и невыносимым соседом. Однако убежден, что даже с такой страной нужно продолжать диалог и поддерживать длительные отношения.
Источник:RFI
Об этом он сказал, отвечая 3 марта на вопрос комиссии по иностранным делам Национального собрания.
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Глава МИД Франции о России
По словам Ле Дриана, события в России развиваются по "крайне авторитарному" сценарию. В пример он привел преследование политика Алексея Навального, задержание протестующих и журналистов, а также 3 отзыва европейских дипломатов.
В то же время глава французской дипломатии настаивает на важности поддержания диалога с Кремлем. Он отметил, что Франция должна сохранить связи с Россией, но занять жесткую позицию и осудить действия властей в отношении Навального.
Мы не откажемся от планов (вести диалог с Россией – 24 канал), потому что эта страна – наш сосед. Хотя это иногда неприятный, иногда устрашающий, а иногда невыносимый сосед,
– подчеркнул Ле Дриан.
Глава французского МИД добавил, что санкции, утвержденные Евросоюзом 2 марта являются эффективными и внедрены не только для "самоуспокоения". "Они не позволяют фигурантам списка посещать ЕС, получать доступ к их собственным активам в ЕС", – пояснил он. Ле Дриан считает, что это "больше, чем ничего".
Санкции ЕС против России: что известно
- Евросоюз 2 марта ввел санкции против нескольких российских граждан в связи с делом Навального.
- В частности, в список попали генпрокурор России Игорь Краснов, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, руководитель Росгвардии Виктор Золотов и директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников.
- Ограничения предусматривают запрет въезда в ЕС и замораживание активов.
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