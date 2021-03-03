Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан вважає Росію інколи неприємним і нестерпним сусідом. Однак переконаний, що навіть з такою країною потрібно продовжувати діалог і підтримувати тривалі відносини.

Про це він сказав, відповідаючи 3 березня на питання комісії у закордонних справах Національних зборів.

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Глава МЗС Франції про Росію

За словами Ле Дріана, події в Росії розвиваються за "вкрай авторитарним" сценарієм. У приклад він навів переслідування політика Олексія Навального, затримання протестувальників і журналістів, а також відкликання 3 європейських дипломатів.

Водночас глава французької дипломатії наполягає на важливості підтримки діалогу з Кремлем. Він зазначив, що Франція має зберегти зв'язки з Росією, але зайняти жорстку позицію і засудити дії влади щодо Навального.

Ми не відмовимося від планів (вести діалог з Росією – 24 канал), бо ця країна – наш сусід. Хоча це іноді неприємний, іноді страхітливий, а іноді нестерпний сусід,

– наголосив Ле Дріан.

Очільник французького МЗС додав, що санкції, затверджені Євросоюзом 2 березня є ефективними та впроваджені не лише для "самозаспокоєння". "Вони не дозволяють фігурантам списку відвідувати ЄС, отримувати доступ до їх власних активів в ЄС", – пояснив він. Ле Дріан вважає, що це "більше, ніж нічого".

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