"Россия – ни при чем": в Кремле опровергли причастность к росту цен на газ в Европе

Пока цены на газ в Европе бьют рекорды, в Москве утверждают, что Россия к этому не имеет никакого отношения. В Кремле заявили: "говорить об обратном могут только непрофессионалы".

С таким заявлением выступил представитель президента России Дмитрий Песков. Рупор Кремля назвал несколько факторов, которые, по его мнению, привели к росту цен на голубое топливо.

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Песков назвал несколько факторов роста цены на газ

Песков считает, что стоимость газа выросла из-за роста потребления энергоресурсов, климатических изменений и незаполненности европейских газовых хранилищ.

Москва не признает, что специально создала дефицит газа

Правда, в последнем может быть вина именно России, которая является основным газовым поставщиком Европы. Об этом, конечно, Песков не вспомнил. Между тем, СМИ в Европе отмечают, что именно Москва создала дефицит в конце года из-за чего цены максимально выросли.

Россия якобы близка к рекорду по поставкам

Зато представитель Путина утверждает, что Россия близка к рекорду по поставкам газа в Европу в 2021 году. Якобы "Газпром" готов обеспечить все превышение поставок – в рамках действующих контрактов.

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Цена на газ приблизилась к 2 тысячам долларов за тысячу кубов

Отметим, что цена за тысячу кубометров газа в Европе приблизилась к отметке в 2 тысячи долларов. Только за одно 6 октября – стоимость трижды превышала предыдущую рекордную цифру.

Еще 1 сентября цена за тысячу кубометров была 614 долларов за тысячу кубометров, уже 15 сентября стоимость повысилась до 963 долларов.