По целям врага также работали силы ПВО. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

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Что известно об атаке на Измаильский район

Олег Кипер сообщил, что в течение ночи из-за атаки ударными беспилотниками в регионе продолжалась напряженная работа противовоздушной обороны. Главной целью неприятеля была припортовая инфраструктура в этом районе.

К счастью, по словам чиновника, обошлось без погибших и пострадавших. Впрочем, в результате обстрела со стороны противника повреждение зданий. Все соответствующие службы работают на месте и устраняют последствия атаки.

Правоохранители фиксируют последствия очередного террористического акта россиян против гражданского населения Одесщины,

– говорится в сообщении руководителя ОВА.

Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

Напомним, последний раз Россия атаковала Измаильский район Одесской области еще ночью 17 января. Тогда также целью была припортовая инфраструктура Подунавья, в результате обстрела были повреждены фасады жилых зданий.