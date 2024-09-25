В ночь на 25 сентября Россия запускала “Шахеды”. Кроме этого, враг направил против нашего государства также и ракеты.

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Как отработали силы ПВО

Российские оккупанты атаковали Харьковскую область зенитной управляемой ракетой С-300 и тремя ракетами неустановленного типа, Одесскую область – четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства из акватории Черного моря.

Кроме этого, враг запустил 32 ударных БпЛА типа "Шахед" из Приморско-Ахтарска и Курска.

Воздушные силы отчитались о сбитии 28 дронов и 4 управляемых авиационных ракет. Противовоздушная оборона работала в Днепропетровской, Харьковской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Сумской, Полтавской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях.