Вночі проти 25 вересня Росія запускала "Шахеди". Крім цього, у Повітряних силах розповіли, що ворог скерував проти нашої держави також і ракети.

Дивіться також "Під час війни треба виконати 4 з 5 пунктів": в ОП окреслили вимоги щодо плану перемоги

Як відпрацювали сили ППО

Російські окупанти атакували Харківщину зенітною керованою ракетою С-300 та трьома ракетами невстановленого типу, Одещину – чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору з акваторії Чорного моря.

Крім цього, ворог запустив 32 ударні БпЛА типу "Шахед" із Приморсько-Ахтарська та Курська.

Повітряні сили відзвітували про збиття 28 дронів та 4 керованих авіаційниї ракет. Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Харківській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Сумській, Полтавській, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях.