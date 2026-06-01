Онлайн Редакция Вакансии Контакты Игры Гороскоп
24 Канал Главные новости Россия ночью запустила 265 дронов: сколько удалось сбить и есть ли попадания
1 июня, 08:15
2
Обновлено - 08:34, 1 июня

Россия ночью запустила 265 дронов: сколько удалось сбить и есть ли попадания

Татьяна Бабич

Вражеские войска продолжают террор городов Украины. В ночь на 1 июня россияне запустили более 2 сотен беспилотников с разных направлений.

Несмотря на усилия сил ПВО, кое-где зафиксировали попадания. Об отражении атаки агрессора рассказали в Воздушных силах ВСУ.

Смотрите также Серия взрывов прогремела в Харькове: БпЛА устроил возле дома, возник пожар 

Сколько целей летело в Украину? 

Страна-агрессорка била по украинским городам дронами типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и дронами-имитаторами типа "Пародия". Всего на Украину летело 265 дронов по следующим направлениям: 

  • Брянск;
  • Миллерово;
  • Орел;
  • Приморско-Ахтарск;
  • Гвардейское. 

Как отработали силы ПВО? 

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 228 вражеских БПЛА на севере, юге и востоке страны, 
– говорится в официальном сообщении. 

При этом попадание 27 ударных беспилотников зафиксировано на 18 локациях. Также говорится о падении обломков БПЛА еще на 12 локациях. 

В Воздушных силах отмечают, что российская атака до сих пор продолжается, ведь в небе над Украиной до сих пор находятся вражеские дроны. 


Сбитые цели Сбитые цели / Инфографика ПС 

Заметим, что ночью взрывы фиксировали, в частности, в Одессе, сообщалось и о пострадавших в результате попадания БпЛА в девятиэтажку. 

Также мэр Харькова сообщил, что город атаковали 14 "Шахедов". Под ударом оказались Киевский, Слободской и Основенский районы. Там повреждено около 10 домов – в них преимущественно выбиты окна. Двое харьковчан испытали острую реакцию на стресс. 

Враг бил и по Запорожью. Там зафиксировали повреждение частного дома, пострадала женщина.

Связанные темы:

Дроны Атака дронами-камикадзе Воздушные силы ВСУ