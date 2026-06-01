Россия ночью запустила 265 дронов: сколько удалось сбить и есть ли попадания
Вражеские войска продолжают террор городов Украины. В ночь на 1 июня россияне запустили более 2 сотен беспилотников с разных направлений.
Несмотря на усилия сил ПВО, кое-где зафиксировали попадания. Об отражении атаки агрессора рассказали в Воздушных силах ВСУ.
Сколько целей летело в Украину?
Страна-агрессорка била по украинским городам дронами типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и дронами-имитаторами типа "Пародия". Всего на Украину летело 265 дронов по следующим направлениям:
- Брянск;
- Миллерово;
- Орел;
- Приморско-Ахтарск;
- Гвардейское.
Как отработали силы ПВО?
По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 228 вражеских БПЛА на севере, юге и востоке страны,
– говорится в официальном сообщении.
При этом попадание 27 ударных беспилотников зафиксировано на 18 локациях. Также говорится о падении обломков БПЛА еще на 12 локациях.
В Воздушных силах отмечают, что российская атака до сих пор продолжается, ведь в небе над Украиной до сих пор находятся вражеские дроны.
Заметим, что ночью взрывы фиксировали, в частности, в Одессе, сообщалось и о пострадавших в результате попадания БпЛА в девятиэтажку.
Также мэр Харькова сообщил, что город атаковали 14 "Шахедов". Под ударом оказались Киевский, Слободской и Основенский районы. Там повреждено около 10 домов – в них преимущественно выбиты окна. Двое харьковчан испытали острую реакцию на стресс.
Враг бил и по Запорожью. Там зафиксировали повреждение частного дома, пострадала женщина.