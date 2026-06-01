Несмотря на усилия сил ПВО, кое-где зафиксировали попадания. Об отражении атаки агрессора рассказали в Воздушных силах ВСУ.

Сколько целей летело в Украину?

Страна-агрессорка била по украинским городам дронами типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и дронами-имитаторами типа "Пародия". Всего на Украину летело 265 дронов по следующим направлениям:

Брянск;

Миллерово;

Орел;

Приморско-Ахтарск;

Гвардейское.

Как отработали силы ПВО?

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 228 вражеских БПЛА на севере, юге и востоке страны,

– говорится в официальном сообщении.

При этом попадание 27 ударных беспилотников зафиксировано на 18 локациях. Также говорится о падении обломков БПЛА еще на 12 локациях.

В Воздушных силах отмечают, что российская атака до сих пор продолжается, ведь в небе над Украиной до сих пор находятся вражеские дроны.



Сбитые цели Сбитые цели / Инфографика ПС

Заметим, что ночью взрывы фиксировали, в частности, в Одессе, сообщалось и о пострадавших в результате попадания БпЛА в девятиэтажку.

Также мэр Харькова сообщил, что город атаковали 14 "Шахедов". Под ударом оказались Киевский, Слободской и Основенский районы. Там повреждено около 10 домов – в них преимущественно выбиты окна. Двое харьковчан испытали острую реакцию на стресс.

Враг бил и по Запорожью. Там зафиксировали повреждение частного дома, пострадала женщина.