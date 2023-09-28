Россия ночью запустила 44 "Шахеда" по Украине: сколько уничтожили силы ПВО

Российские оккупанты в течение ночи 28 сентября выпустили по Украине 44 дронов-камикадзе типа "Шахед". Оккупанты атаковали преимущественно Юг Украины.

Однако Наталья Гуменюк объясняла, что под атакой находились и центральные области страны. По ее предварительным данным, наши военные сбили 30 вражеских беспилотников.

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Сколько "Шахедов" сбили наши военные

Воздушные силы ВСУ рассказали, что российские захватчики в ночь на 28 сентября атаковали Украину 44 удачными дронами типа Shahed-136/131. Их враги запускали с юго-восточного направления, то есть из российского Приморско-Ахтарского района и мыса Чауда, что во временно оккупированном Крыму.

Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с противовоздушной обороной Сил обороны Украины уничтожено 34 "Шахеда"!

– рассказали военные.

Вооруженные Силы Украины к ликвидации вражеских дронов привлекали:

истребительную авиацию,

зенитные ракетные подразделения,

мобильные огневые группы.



Сколько дроны сбили наши военные 27 – 28 сентября

Кроме того, наши военные 27 сентября сбили 6 разведывательных беспилотников оперативно-тактического уровня типа "Орлан", "Зал", "Суперкам".

Также авиация Воздушных сил 27 – 28 сентября совершила более 30 самолетов вылетов на истребительное прикрытие и огневое поражение противника.

Россия атаковала Украину дронами: коротко