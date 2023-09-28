Россия ночью запустила 44 "Шахеда" по Украине: сколько уничтожили силы ПВО
Источник:Воздушные силы ВСУ
Российские оккупанты в течение ночи 28 сентября выпустили по Украине 44 дронов-камикадзе типа "Шахед". Оккупанты атаковали преимущественно Юг Украины.
Однако Наталья Гуменюк объясняла, что под атакой находились и центральные области страны. По ее предварительным данным, наши военные сбили 30 вражеских беспилотников.
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Сколько "Шахедов" сбили наши военные
Воздушные силы ВСУ рассказали, что российские захватчики в ночь на 28 сентября атаковали Украину 44 удачными дронами типа Shahed-136/131. Их враги запускали с юго-восточного направления, то есть из российского Приморско-Ахтарского района и мыса Чауда, что во временно оккупированном Крыму.
Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с противовоздушной обороной Сил обороны Украины уничтожено 34 "Шахеда"!
– рассказали военные.
Вооруженные Силы Украины к ликвидации вражеских дронов привлекали:
- истребительную авиацию,
- зенитные ракетные подразделения,
- мобильные огневые группы.
Сколько дроны сбили наши военные 27 – 28 сентября
Кроме того, наши военные 27 сентября сбили 6 разведывательных беспилотников оперативно-тактического уровня типа "Орлан", "Зал", "Суперкам".
Также авиация Воздушных сил 27 – 28 сентября совершила более 30 самолетов вылетов на истребительное прикрытие и огневое поражение противника.
Россия атаковала Украину дронами: коротко
- Вечером 27 сентября в южных областях Украины началась воздушная тревога из-за угрозы применения дронов-камикадзе типа "Шахед". Впоследствии была опасность применения авиационного вооружения из-за активности тактической вражеской авиации на юго-восточном направлении.
- Ориентировочно в полночь Россия запустила несколько групп "Шахедов" из Черного моря в направлении Одессы, Коблево, Очакова, дальше – дроны летали над Измаильским районом Одесской области.
- Ближе к 1 ночи 28 сентября взрывы раздавались в Одесской и Николаевской областях. Отбои раздались ориентировочно в 3 ночи 28 сентября.
- Наталья Гуменюк рассказывала, что наша ПВО работала вдоль всего южного направления: и в Одесской, и в Николаевской областях.