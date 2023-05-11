Багдасаров получил новую задачу от России – работать на обход санкционных ограничений через третьи страны. Об этом редакции 24 Канала стало известно после анализа более 16 тысяч писем из его электронной почты, сломанной хактивистами команды "Кибер Сопротивление"

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Масштабные схемы по обходу Кремлем санкционных ограничений

В марте 2022 года Москва начала идти на сближение с Тегераном. Задача Багдасарова была наладить взаимодействие между странами и обеспечить связь между корпорациями.

Обратите внимание! Багдасаров является советником директора АО "НПО Высокоточные комплексы", находящейся под санкциями. Сам пропагандист имеет отношение к обходу санкций, но находится в списках только в Латвии и Украине. Для того, чтобы страна-террористка не могла обходить санкции, США и ЕС должны внести в "черный список" Багдасарова.

Российские компании обращались в Иран за запчастями и обслуживанием, поскольку производители этой продукции отказались сотрудничать со страной из-за террористической деятельности. К директору "Центра" Багдасарову поступал поток запросов от российских компаний по заказу запчастей и обслуживанию газовых турбин и других агрегатов. Поставкой деталей для компрессоров BORZIG, газотранспортных установок General Electric и Siemens занялись иранские компании.

Также через Багдасарова российский гигант "Сибур" смог по крайней мере частично заменить поставки нужного для нефтехимической отрасли сырья, а также раздобыть запчасти и оборудование от ведущих мировых компаний. Участие в этом принимала турецкая PETROTURK.

Кроме этого, компании по ОАЭ дали россиянам возможность продавать драгоценные камни, добытые ими в африканских странах, участвовали в перепродаже российских нефтепродуктов, а также поставляли запчасти для угнанных самолетов Boeing и Airbus.

20 сентября 2022 года генеральный директор Jet Aviation FZC по ОАЭ Омар Джалил направил Багдасарову письмо с предложением ознакомиться с перечнем запчастей, которые доступны для приобретения и немедленной доставки. В дальнейшем Багдасаров пересылал Джалилу запросы от представителей компании Rossia Airlines на некоторые нужные запчасти для обслуживания и ремонта украденных бортов.

К тому же ОАЭ помогли России найти альтернативные рынки для своей нефти и сопутствующих продуктов, поскольку они стремятся заменить европейский рынок. Так, 16 ноября 2022 года TSIRAN INTERNATIONAL FZC направил Багдасарову конфиденциальное письмо, предлагая возможность перепродажи российских нефтепродуктов.

С подобным предложением по накачке России по нефтедолларам обращался к руководителю "Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии" генеральный директор Notrh Green Oil и WEST NORD OIL COMPANY LLC Карим Акаллал. В письме менеджер отмечал, что имеет нефтехранилища в портах заблуждения и ОАЭ, а также готов ежемесячно покупать более 1,1 миллиона тонн нефтепродуктов у россиян.

25 февраля 2023 года мужчина по имени Юрий предложил Багдасарову возможность содействовать торговле бриллиантами через неразглашенную компанию в ОАЭ. Это предложение предполагало получение алмазов из разных африканских стран. Кроме того, была получена дополнительная переписка от неустановленного лица, в которой подробно описывались планы добычи олова, тантала и вольфрама в Конго, а также золота в Уганде. В итоге позже на почте Багдасарова появились расчеты по трейдингу олова и тантала через ОАЭ.

Важно! Сегодня враг подло кибератаковал сайт 24 Канала. Мы отбили атаку и оперативно определили "дыру" через которую пролезли оккупанты. Атака состоялась как раз накануне публикации нашего обширного расследования о высокопоставленном офицере ГРУ России. Публикация нашего материала была запланирована на следующей неделе, однако, учитывая все обстоятельства, считаем, что обнародовать текстовую версию важно сейчас. Фильм-расследование смотрите в эфире и на YouTube 24 Канала позже.

Биография Багдасарова: кратко