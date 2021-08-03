В МИД России заявили Таллинну, что якобы нужно "не усложнять ситуацию в связи с высылкой дипломатов, иначе Москва даст решительный ответ". Об этом сообщили на сайте МИД России.

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Россия объявила дипломата Эстонии персоной нон грата

В российское ведомство дипломата Эстонии Маргуса Лайдра вызвали 3 августа. Там ему заявили о том, что:

объявили "решительный протест";

также вручили ноту;

объявили персоной нон грата.

Он должен в течение недели покинуть территорию России. В российском ведомстве утверждают, что предупреждали Эстонию о том, что "эскалация Таллинном ситуации вокруг этого эпизода приведет к неизбежным шагам в ответ".

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