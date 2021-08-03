У МЗС Росії заявили Таллінну, що нібито потрібно "не ускладнювати ситуацію в зв'язку з висилкою дипломатів, інакше Москва дасть рішучу відповідь". Про це повідомили на сайті МЗС Росії.

Зауважте Через "шпигунство": у Санкт-Петербурзі затримали естонського консула

Росія оголосила дипломата Естонії персоною нон ґрата

У російське відомство дипломата Естонії Маргуса Лайдра викликали 3 серпня. Там йому заявили про те, що:

  • оголосили "рішучий протест";
  • також вручили ноту;
  • оголосили персоною нон ґрата.

Він має протягом тижня покинути територію Росії. У російському відомстві стверджують, що попереджали Естонію про те, що "ескалація Таллінном ситуації навколо цього епізоду призведе до неминучих кроків у відповідь".

Дипломатичний скандал між Росією та Естонією: останні новини

  • 6 липня у Санкт-Петербурзі працівники російської ФСБ затримали консула Естонії Марта Лятте. До нього мали застосувати "заходи, згідно з міжнародним правом".
  • Його нібито затримали "на гарячому" та кваліфікували його дії "як несумісні з дипломатичним статусом працівника і явно ворожі".
  • 7 липня у відповідь Естонія підготувала відповідь – з країни видворили російського дипломата.
  • Дії Москви щодо консула Естонії назвали провокацією. Водночас у країні зазначили, за нормами міжнародних відносин, деталі висилки дипломатів не розголошуються.