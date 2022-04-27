Россия обменяла бывшего морского пехотинца США Рида на летчика Ярошенко

Российского летчика Константина Ярошенко, осужденного в США, обменяли на бывшего морского пехотинца Тревора Рида, осужденного в России. Обмен прошёл в Турции.

Белый Дом подтвердил, что Тревор Рид наконец-то возвращается домой.

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Президент Джозеф Байден заверил, что переговоры, которые позволили обменять Тревора Рида, требовали тяжелых решений.

Его безопасное возвращение является свидетельством приоритета моей администрации по возвращению домой американцев, находящихся в заложниках и незаконно задержанных за границей. Мы не остановимся, пока Пол Вилан и другие тоже не вернутся домой,

– сообщил он.

Российское телевидение показало, как Рида доставили в аэропорт Внуково. В то же время Ярошенко из Турции прилетел в Сочи.

Что известно о задержании Ярошенко

Константин Ярошенко был арестован в мае 2010 года по подозрению в подготовке транспортировки кокаина в Либерии. Ордер на арест был издан американским судом. В 2011 году его приговорили к 20 годам тюрьмы.

Что известно о задержании Рида

Тревор Рид – студент из Техаса, который находился в России по туристической визе. В 2019 году его задержали из-за громкой ссоры с двумя девушками на Ленинградском шоссе. В России говорят, что американец сопротивлялся при задержании, а в патрульной машине напал на водителя. В 2020 году Рида приговорили к 9 годам колонии.

К слову, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что все решения по обмену пленными остаются за Украиной. Он подчеркнул, что это касается и британцев, находящихся в российском плену.

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