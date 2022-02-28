Россия обстреливает гуманитарные коридоры и колонны с женщинами и детьми

Российские оккупанты продолжают совершать военные преступления на территории страны. Они обстреливают колонны с эвакуированными женщинами и детьми.

Об этом сообщила вице-премьер-министер Украины Ирина Верещук. Она также объяснила, почему сложно эвакуировать людей из зоны временно оккупированных территорий и с линии соприкосновения.

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Россия обстреливает гуманитарные коридоры, несмотря ни на что, игнорируя наши просьбы дать возможность вывести женщин, детей, сирот, маломобильных граждан,

– заявила вице-премьер-министр.

Она выразила сожаление, что в свое время эти люди считали русских своими братьями и сестрами. Поэтому они шокированы происходящим, как их беспощадно и бессовестно поливают Градами.

"Я знаю, какая это для них рана, боль. Мы все это вместе переживем, и они это понимают. И очень хотят жить в своем государстве, иметь убежище, уверенность в безопасности, понимать, что они не будут когда-то убиты россиянами или другим врагом", – рассказала глава Минреинтеграции.

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