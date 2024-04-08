Такое мнение 24 Каналу выразил военный журналист Сергей Ауслендер, отметив, что ранее об этом говорил Владимир Путин. Эта тактика называется – "выжженная земля".
Смотрите также Разбито полсотни зданий и не только: какие последствия циничных атак по Харькову
То есть, нужно создать какой-то такой кордон 50 – 100 километров, где люди просто жить не смогут и не будут,
– сказал Ауслендер.
Теперь захватчики, в соответствии с этой концепцией, уничтожают Харьков как город, в котором проживают люди. Его просто стирают с лица Земли, применяя КАБы и различные ракеты.
Враг изменил концепцию. У России не удалась концепция "Киев за 3 дня, мы вас "освободим" от "нацистов", поэтому она изменила подход на "мы вас "освободим", но мы вас уничтожим".
Россия обстреливает Харьков
- Оккупанты 7 апреля ударили по городу. Враг применил для удара ракетное вооружение С-300 и боеприпасы УМПБ Д-30. Пострадало 5 человек. Повреждены дома и автомобили.
- Били по Харькову захватчики и 6 апреля. Они ударили по жилой части города. В результате обстрела погиб человек, еще четверо пострадали.
- В ночь на 6 апреля россияне также обстреляли Харьков ракетами С-300. Известно о 7 погибших и 11 раненых. Враг сначала ударил по жилым многоэтажкам и детским садам. А потом снова обстрелял город.