Такое мнение 24 Каналу выразил военный журналист Сергей Ауслендер, отметив, что ранее об этом говорил Владимир Путин. Эта тактика называется – "выжженная земля".

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То есть, нужно создать какой-то такой кордон 50 – 100 километров, где люди просто жить не смогут и не будут,

– сказал Ауслендер.

Теперь захватчики, в соответствии с этой концепцией, уничтожают Харьков как город, в котором проживают люди. Его просто стирают с лица Земли, применяя КАБы и различные ракеты.

Враг изменил концепцию. У России не удалась концепция "Киев за 3 дня, мы вас "освободим" от "нацистов", поэтому она изменила подход на "мы вас "освободим", но мы вас уничтожим".

Обратите внимание! Президент Украины отметил, что ситуация в Харькове очень жесткая. Враг фактически ежедневно терроризирует город авиабомбами. По словам Владимира Зеленского, сейчас ищут возможности дать городу больше защиты неба. Это задача как для военных, так и для дипломатов. Глава государства добавил, что мир должен услышать боль, которую оккупанты наносят, в частности, Харькову.

Россия обстреливает Харьков