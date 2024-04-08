Таку думку 24 Каналу висловив військовий журналіст Сергій Ауслендер, зауваживши, що раніше про це говорив Владімір Путін. Ця тактика називається – "випалена земля".
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Тобто, потрібно створити якийсь такий кордон 50 – 100 кілометрів, де люди просто жити не зможуть і не будуть,
– сказав Ауслендер.
Тепер загарбники, відповідно до цієї концепції, знищують Харків як місто, у якому проживають люди. Його просто стирають з лиця Землі, застосовуючи КАБи та різні ракети.
Ворог змінив концепцію. У Росії не вдалася концепція "Київ за 3 дні, ми вас "звільнимо" від "нацистів", тож вона змінила підхід на "ми вас "звільнимо", але ми вас знищимо".
Росія обстрілює Харків
- Окупанти 7 квітня вдарили по місту. Ворог застосував для удару ракетне озброєння С-300 та боєприпаси УМПБ Д-30. Постраждало 5 людей. Пошкоджені будинки та автомобілі.
- Били по Харкову загарбники й 6 квітня. Вони вдарили по житловій частині міста. Унаслідок обстрілу загинула людина, ще четверо постраждали.
- У ніч проти 6 квітня росіяни також обстріляли Харків ракетами С-300. Відомо про 7 загиблих та 11 поранених. Ворог спочатку вдарив по житлових багатоповерхівках та дитячих садочках. А згодом знову обстріляв місто.