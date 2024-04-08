Ніч з 7 на 8 квітня у Харкові видалася тихою. Однак самі харків’яни цьому вже дивуються, оскільки останні дні і ночі були дуже важкими для міста та області. Детальніше про наслідки російських атак розповіла кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко.
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Били по різних районах Харкова
7 квітня росіяни вдарили безпілотниками по Слов’янському району, потім в обід били по Шевченківському району – і це вкотре удари наносяться як по центральній частині Харкова, так і по спальній частині цього району. З різницею в 15 – 20 хвилин удар нанесли по Індустріальному району. Якщо вночі били безпілотниками, то вдень вдарили плануючими боєприпасами і після них – ракетами С-300 по промисловій частині Індустріального району, яка суміжна з приватними будинками.
Лише за 7 квітня постраждали п’ять людей: в чоловіка осколкові поранення, в решти – гостра реакція на стрес. У Шевченківському районі постраждав пункт незламності та працівники, які там перебували.
Внаслідок ударів по Харкову сталося кілька пожеж, пів сотні будівель розбито. І це не лише житлові приватні будинки, а й багатоповерхівки, гаражні кооперативи, готель, комерційна нерухомість. Також пошкоджені кілька освітніх закладів.
Страшні цифри
За перший тиждень квітня 39 людей у Харкові та області отримали поранення чи постраждали внаслідок ударів, і аж 13 жертв, серед яких троє рятувальників, які були на виклику.
Після удару по Шевченківському району на початку квітня загинули 7 людей: хтось перебував вдома, хтось у цей момент їхав на вулиці, а хтось був у транспорті.
Також ворог наніс ракетний удар по полю, де перебували працівники аграрного господарства. Є загибла людина.
Іще одна з жертв – 85-річна жінка, яка загинула в Куп’янську, коли росіяни нанесли сильний удар по житловій чотириповерхівці.
Як звучить Харків в умовах війни
Харків продовжує жити за графіками відключення світла. Наразі збільшили кількість годин, на які вимикають світло, – 8, інколи 9 годин.
Дуже багато генераторів зараз звучить у Харкові. У соцмережах та телеграм-каналах жартують, що зараз звук Харкова – це постійне гудіння генератора,
– сказала Анна Черненко.
Енергетики попередили харків'ян про існування дефіциту потужностей, тому окрім графіків вони вводять ще технічні та аварійні відключення. Графік у багатьох випадках є умовним.
Обстріли Харкова: останні новини
- У ніч на 1 квітня росіяни завдали удару по пожежно-рятувальному підрозділу Харківщини. Третина будівлі пожежного депо була зруйнована, також пошкоджені вікна та ворота фасадної частини, внутрішні перегородки та двері будівлі. На щастя, з рятувальників ніхто не постраждав.
- 2 квітня окупанти обстріляли село Новоосинове Куп‘янського району Харківської області. 58-річний чоловік загинув на місці, його 11-річного сина з пораненнями госпіталізували до медичного закладу, однак від отриманих травм дитина померла.
- У ніч на 6 квітня росіяни вдарили по центру Харкова зенітними керованими ракетами С-300. Спочатку окупанти били по житлових багатоповерхівках, дитячих садочках та цивільній інфраструктурі. Менше ніж за пів години вони повторили обстріл Харкова. Харківська обласна прокуратура заявила про 6 загиблих та 11 поранених.