Ночь с 7 на 8 апреля в Харькове выдалась тихой. Однако сами харьковчане этому уже удивляются, поскольку последние дни и ночи были очень тяжелыми для города и области. Подробнее о последствиях российских атак рассказала корреспондентка 24 Канала Анна Черненко.
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Били по разным районам Харькова
7 апреля россияне ударили беспилотниками по Славянскому району, потом в обед били по Шевченковскому району – и это в очередной раз удары наносятся как по центральной части Харькова, так и по спальной части этого района. С разницей в 15 – 20 минут удар нанесли по Индустриальному району. Если ночью били беспилотниками, то днем ударили планирующими боеприпасами и после них – ракетами С-300 по промышленной части Индустриального района, которая смежная с частными домами.
Только за 7 апреля пострадали пять человек: у мужчины осколочные ранения, у остальных – острая реакция на стресс. В Шевченковском районе пострадал пункт несокрушимости и работники, которые там находились.
В результате ударов по Харькову произошло несколько пожаров, полсотни зданий разбито. И это не только жилые частные дома, но и многоэтажки, гаражные кооперативы, отель, коммерческая недвижимость. Также повреждены несколько образовательных учреждений.
Страшные цифры
За первую неделю апреля 39 человек в Харькове и области получили ранения или пострадали в результате ударов, и аж 13 жертв, среди них – трое спасателей, которые были на вызове.
После удара по Шевченковскому району в начале апреля погибли 7 человек: кто-то находился дома, кто-то в этот момент ехал на улице, а кто-то был в транспорте.
Также враг нанес ракетный удар по полю, где находились работники аграрного хозяйства. Есть погибший человек.
Еще одна из жертв – 85-летняя женщина, которая погибла в Купянске, когда россияне нанесли сильный удар по жилой четырехэтажке.
Как звучит Харьков в условиях войны
Харьков продолжает жить по графикам отключения света. Сейчас увеличили количество часов, на которые выключают свет, – 8, иногда 9 часов.
Очень много генераторов сейчас звучит в Харькове. В соцсетях и телеграм-каналах шутят, что сейчас звук Харькова – это постоянное гудение генератора,
– сказала Анна Черненко.
Энергетики предупредили харьковчан о существовании дефицита мощностей, поэтому кроме графиков они вводят еще технические и аварийные отключения. График во многих случаях является условным.
Обстрелы Харькова: последние новости
- В ночь на 1 апреля россияне нанесли удар по пожарно-спасательному подразделению Харьковской области. Треть здания пожарного депо была разрушена, также повреждены окна и ворота фасадной части, внутренние перегородки и двери здания. К счастью, из спасателей никто не пострадал.
- 2 апреля оккупанты обстреляли село Новоосиново Купянского района Харьковской области. 58-летний мужчина погиб на месте, его 11-летнего сына с ранениями госпитализировали в медицинское учреждение, однако от полученных травм ребенок скончался.
- В ночь на 6 апреля россияне ударили по центру Харькова зенитными управляемыми ракетами С-300. Сначала оккупанты били по жилым многоэтажкам, детских садах и гражданской инфраструктуре. Меньше чем через полчаса они повторили обстрел Харькова. Харьковская областная прокуратура заявила о 6 погибших и 11 раненых.