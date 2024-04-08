Ночь с 7 на 8 апреля в Харькове выдалась тихой. Однако сами харьковчане этому уже удивляются, поскольку последние дни и ночи были очень тяжелыми для города и области. Подробнее о последствиях российских атак рассказала корреспондентка 24 Канала Анна Черненко.

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Били по разным районам Харькова

7 апреля россияне ударили беспилотниками по Славянскому району, потом в обед били по Шевченковскому району – и это в очередной раз удары наносятся как по центральной части Харькова, так и по спальной части этого района. С разницей в 15 – 20 минут удар нанесли по Индустриальному району. Если ночью били беспилотниками, то днем ударили планирующими боеприпасами и после них – ракетами С-300 по промышленной части Индустриального района, которая смежная с частными домами.

Только за 7 апреля пострадали пять человек: у мужчины осколочные ранения, у остальных – острая реакция на стресс. В Шевченковском районе пострадал пункт несокрушимости и работники, которые там находились.

В результате ударов по Харькову произошло несколько пожаров, полсотни зданий разбито. И это не только жилые частные дома, но и многоэтажки, гаражные кооперативы, отель, коммерческая недвижимость. Также повреждены несколько образовательных учреждений.

Страшные цифры

За первую неделю апреля 39 человек в Харькове и области получили ранения или пострадали в результате ударов, и аж 13 жертв, среди них – трое спасателей, которые были на вызове.

После удара по Шевченковскому району в начале апреля погибли 7 человек: кто-то находился дома, кто-то в этот момент ехал на улице, а кто-то был в транспорте.

Также враг нанес ракетный удар по полю, где находились работники аграрного хозяйства. Есть погибший человек.

Еще одна из жертв – 85-летняя женщина, которая погибла в Купянске, когда россияне нанесли сильный удар по жилой четырехэтажке.

Как звучит Харьков в условиях войны

Харьков продолжает жить по графикам отключения света. Сейчас увеличили количество часов, на которые выключают свет, – 8, иногда 9 часов.

Очень много генераторов сейчас звучит в Харькове. В соцсетях и телеграм-каналах шутят, что сейчас звук Харькова – это постоянное гудение генератора,

– сказала Анна Черненко.

Энергетики предупредили харьковчан о существовании дефицита мощностей, поэтому кроме графиков они вводят еще технические и аварийные отключения. График во многих случаях является условным.

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