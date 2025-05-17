Корреспондентка из Харькова Анна Черненко рассказала 24 Каналу, что последние удары по приграничным селам Дергачевщины крайне циничны. Россияне били по выдаче гуманитарки, по медикам, которые приехали оказывать помощь после обстрела и по другим гражданским.

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Россияне намеренно убивают гражданских

Представитель Дергачевской МВА Александр Кулик подчеркнул, что увеличилась интенсивность использования дронов против гражданской инфраструктуры и местных жителей. Россияне целенаправленно бьют по машинам и по домам.

Он поделился историей людей с Казачьей Лопани, которым привезли гуманитарную помощь, в частности строительные материалы, чтобы те накрыть поврежденный дом, а россияне ударили по стройматериалам и по дому.

Три женщины, рассчитывая на то, что россияне сказали, что будет майское перемирие, поехали сажать картофель. Оккупанты ударили дроном по их машине. Также была ситуация, когда беспилотник атаковал двух дедушек – 75, 87 лет. К ним приехала скорая, по которой также ударил дрон,

– отметил Александр Кулик.

Россияне хорошо видят, какие объекты и кого они атакуют. Враг абсолютно сознательно применяет беспилотники против гражданского населения.

Медицина в Дергачах

Анна Черненко отметила, что, несмотря на российский террор, люди, которые живут в Дергачах и Дергачевской громаде пытаются вернуть свою жизнь в норму.

После безумных обстрелов там продолжает функционировать медицина. Благодаря итальянскому благотворительному фонду возобновили работу немало корпусов. Несмотря на сложную ситуацию, в Дергачах взяли курс на восстановление медицины на еще большем уровне. Там стремятся построить большой реабилитационный комплекс. Проект для этого уже разработан, единственное – нужно финансирование,

– сказала корреспондентка.

Община ищет благотворителей, чтобы реабилитационное отделение заработало, в частности необходимо здание, ведь все необходимое оборудование уже есть.