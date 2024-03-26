Об этом 24 Каналу рассказал представитель Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук, отметив, что Украина ищет пути для уничтожения пусковых центров россиян во временно оккупированном Крыму. Он надеется, что для решения этой проблемы понадобится не слишком много времени.

Смотрите также Ими бомбили Мариуполь, – Катков объяснил, какие последствия от ударов ФАБ-3000

"Болезненная" баллистика

Братчук сказал, что и баллистика и шахеты, которые запускают из Крыма, наносят значительный ущерб Украине.

Основной целью Сил обороны сейчас является уничтожение пусковых установок врага и площадок, где они могут быть размещены,

– сообщил спикер.

Украине точно известно, где размещены пусковые установки врага. Россия пытается прятать их: перемещает по территории временно оккупированного Крыма, маскирует, расставляет фальшивые макеты.

Но от судьбы не убежишь, а тем более от тех ударов, которые наносят Вооруженные Силы Украины,

– подчеркнул Сергей Братчук.

Братчук также отметил, что не только усиление систем ПВО поможет качественно защищать небо над Украиной. Точная работа Воздушных сил по вражеским военным целям, значительно укрепит украинские позиции.

Решение одно – зло надо уничтожать там, где оно зародилось. Я думаю, что немного времени должно пройти, чтобы эти вопросы были решены,

– отметил Братчук.

Последняя российская атака баллистикой