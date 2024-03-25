В частности, среди пострадавших – две беременные женщины. Также известно, что еще двое пострадавших были госпитализированы.
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В каком состоянии пострадавшие
Сейчас, известно о семи лицах, пострадавших в результате циничной российской атаки на Киев. Среди них есть женщина в возрасте 33 лет, которая получила серьезные ранений и была госпитализирована в больницу с черепно-мозговой травмой.
Также среди пострадавших – 16-летняя девочка с политравмой, которая также была доставлена в больницу. Еще пять пострадавших испытывают острую реакцию на стресс. Среди них есть две беременные женщины.
По информации от местных телеграм-каналов, в результате ракетной атаки ранен преподаватель-методист Академии декоративно-прикладного искусства имени Бойчука.
Информация о погибших пока отсутствует. Информация постоянно обновляется, и сейчас продолжается сбор данных о состоянии пострадавших.
Оккупанты атаковали Киев: что известно
- Командующий Воздушных сил Николай Олещук сообщил, что украинская противовоздушная оборона уничтожила обе баллистические ракеты врага, которые направлялись в столицу. Однако по состоянию на 11:20 остается неизвестным, какими именно ракетами враг нанес удар.
- Наталья Гуменюк сделала предположение, что оккупанты ударили по Киеву с помощью гиперзвуковой противокорабельной ракеты "Циркон". Она отмечает, что противокорабельных ракет у россиян достаточно много, а использовать их оккупантам некуда.
- Зеленский уже отреагировал на очередную атаку россиян и заметил, что российские ракеты повредили самые обычные городские застройки. Поэтому он в очередной раз призвал партнеров усилить помощь и предоставить больше систем и средств противовоздушной обороны.