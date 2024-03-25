В частности, среди пострадавших – две беременные женщины. Также известно, что еще двое пострадавших были госпитализированы.

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В каком состоянии пострадавшие

Сейчас, известно о семи лицах, пострадавших в результате циничной российской атаки на Киев. Среди них есть женщина в возрасте 33 лет, которая получила серьезные ранений и была госпитализирована в больницу с черепно-мозговой травмой.

Также среди пострадавших – 16-летняя девочка с политравмой, которая также была доставлена в больницу. Еще пять пострадавших испытывают острую реакцию на стресс. Среди них есть две беременные женщины.

По информации от местных телеграм-каналов, в результате ракетной атаки ранен преподаватель-методист Академии декоративно-прикладного искусства имени Бойчука.

Информация о погибших пока отсутствует. Информация постоянно обновляется, и сейчас продолжается сбор данных о состоянии пострадавших.

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