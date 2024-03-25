Зокрема, серед постраждалих – дві вагітні жінки. Також відомо, що ще двох постраждалих було госпіталізовано.

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В якому стані постраждалі

Наразі, відомо про сімох осіб, які постраждали в результаті цинічної російської атаки на Київ. Серед них є жінка у віці 33 років, яка зазнала серйозних поранень і була госпіталізована до лікарні з черепно-мозковою травмою.

Також серед постраждалих – 16-річна дівчинка з політравмою, яка також була доставлена в лікарню. Ще п'ять постраждалих відчувають гостру реакцію на стрес. Серед них є дві вагітні жінки.

За інформацією від місцевих телеграм-каналів, внаслідок ракетної атаки поранено викладачку-методистку Академії декоративно-прикладного мистецтва імені Бойчука.

Інформація щодо загиблих наразі відсутня. Інформація постійно оновлюється, і наразі триває збір даних про стан постраждалих.

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