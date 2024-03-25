Зокрема, серед постраждалих – дві вагітні жінки. Також відомо, що ще двох постраждалих було госпіталізовано.
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В якому стані постраждалі
Наразі, відомо про сімох осіб, які постраждали в результаті цинічної російської атаки на Київ. Серед них є жінка у віці 33 років, яка зазнала серйозних поранень і була госпіталізована до лікарні з черепно-мозковою травмою.
Також серед постраждалих – 16-річна дівчинка з політравмою, яка також була доставлена в лікарню. Ще п'ять постраждалих відчувають гостру реакцію на стрес. Серед них є дві вагітні жінки.
За інформацією від місцевих телеграм-каналів, внаслідок ракетної атаки поранено викладачку-методистку Академії декоративно-прикладного мистецтва імені Бойчука.
Інформація щодо загиблих наразі відсутня. Інформація постійно оновлюється, і наразі триває збір даних про стан постраждалих.
Окупанти атакували Київ: що відомо
- Командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив, що українська протиповітряна оборона знищила обидві балістичні ракети ворога, які направлялися до столиці. Проте станом на 11:20 залишається невідомим, якими саме ракетами ворог завдав удару.
- Наталія Гуменюк зробила припущення, що окупанти вдарили по Києву за допомогою гіперзвукової протикорабельної ракети "Циркон". Вона зазначає, що протикорабельних ракет у росіян досить багато, а використовувати їх окупантам немає куди.
- Зеленський уже відреагував на чергову атаку росіян і зауважив, що російські ракети пошкодили звичайнісінькі міські забудови. Тому він вкотре закликав партнерів посилити допомогу й надати більше систем та засобів протиповітряної оборони.