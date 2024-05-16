В Бугаевке были ранены несколько человек, в том числе и глава Волчанской ГВА Тамаз Гамбарашвили. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона рассказал о деталях подлого удара.

Смотрите также ВСУ держат ситуацию в Волчанске под контролем: что происходит на Харьковском направлении

Раненых могло быть значительно больше

Кроме главы ГВА, еще три человека получили ранения в этом месте. Фактически это был один из пунктов, куда мы свозили людей во время эвакуации, после того перевозили их уже в Харьков. Еще вчера там было много людей – тех, кто выезжал с близкими, с детьми, с домашними любимцами, с вещами,

– сообщил Олег Синегубов.

Еще вчера, 15 мая, там было большое скопление. Сегодня же, в четверг 16 мая, к счастью, люди были рассредоточены.

Целью этого террористического акта, который совершила Россия, было мирное гражданское население, говорит глава ОВА. Враг хотел нанести максимально нанести вред людям.

То, что ранения получили всего четыре человека, Олег Синегубов называет чудом. Ведь если бы это произошло вчера – были бы ранены десятки.

Из Волчанска не могут вывезти всех

Также оккупанты обстреливают Волчанск, фактически уничтожая город. Очень много людей просит об эвакуации, но там продолжаются активные боевые действия и выехать оттуда не всегда возможно. Кое-где приходится ждать освобождения территории.

Какая ситуация в Волчанске

В Генштабе сообщили, что на 19:30 в основном боевые действия идут в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск. Россияне теряют людей и технику, но все же движутся вперед – потому что их поддерживает авиация.

Тот же Олег Синегубов около семи вечера 16 мая сообщал, что активное продвижение врага остановлено. "Россияне вынуждены подтягивать резервы для реализации своих целей. Потери несут существенные. Сейчас Силы обороны работают над стабилизацией линии фронта и уменьшением площади серой зоны", – написал он тогда.

Владимир Зеленский в обращении сказал: "Сейчас благодаря нашим Силам, нашим мерам удалось добавить уверенности направлению Волчанска. Но российские обстрелы не прекращаются, угрозы есть. Сегодня, в частности, был ранен руководитель администрации Волчанска".

Также президент заверил: контрударные действия продолжаются. Харьковское направление защищают 57, 42, 92 бригады и воины спецподразделений ГУР.