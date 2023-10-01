Вероятно, враг нанес удар по Кондратовке из ЗРК С-300. О последствиях обстрелов информирует Министерство внутренних дел, передает 24 Канал.

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Сосед спасал семью из-под завалов

После полуночи российская армия нанесла ракетный удар по селу Кондратовка. Вероятно, враг выпустил несколько ракет С-300 по территории Дружковской общины.

В результате разрушения одного из жилых домов получила телесные повреждения целая семья – 40-летний мужчина с 36-летней женой и их 16-летний сын с бабушкой 57 лет,

– сообщили в Донецкой областной прокуратуре.

Спасал из-под завалов семью сосед, являющийся сотрудником ГСЧС.

Последствия обстрела Кондратовки – больше в галерее

Всего в результате обстрела разрушены 15 частных жилых домов и хозяйственных построек. Также два ракетных удара оккупанты нанесли по поселку Алексеево-Дружковка. Повреждены 2 многоквартирных дома, цех. Пока о пострадавших не сообщали.

Всего за прошедшие сутки оккупанты нанесли 30 ударов по гражданскому населению Донецкой области. В результате атак повреждены 26 жилых домов, 36 автомобилей, цеха, детский сад, школа, ЛЭП.

Донецкая областная прокуратура сейчас фиксирует все последствия обстрелов, а также осуществляет досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны.

Россияне нанесли ракетный удар по Краматорску.

В ночь на 30 сентября россияне нанесли 2 ракетных ударов по городу Краматорск. Как сообщили в городской военной администрации, ракеты попали в стоянку с автомобилем и рядом со зданием общежития.

В результате обстрела повреждено 37 автомобилей на автостоянке, СТО, автомойку и общежитие. Впоследствии стало известно о повреждении 7 многоквартирных жилых домов и торговых павильонов авторынка. В результате ракетного удара пострадал 1 человек.