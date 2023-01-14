Об этом для 24 Канала рассказал военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков.

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"Речь идет не об оперативных ракетно-тактических комплексах как "Искандер". Публичные сообщения о результатах атак (критических повреждений не имеет) подтверждают это. Если бы это действительно были "Искандеры", имеющие боевую часть весом до 480 килограммов, последствия были бы значительно страшнее ", – рассказал Катков.

Россия имеет запас С-300

По мнению Каткова, враг применил зенитные ракеты С-300. Ранее оккупанты обстреливали ими Харьков и Николаев.

Их использование по столице более чем реально. Тем более что запасы ракет в России не безграничны. Их промышленность не может быстро обновлять их. В то же время, именно зенитных ракет для С-300 и С-400 у них достаточное количество. Речь идет о более чем 7 тысячах единиц, – отметил военный эксперт.

Россиянам безразлично точность

По словам Каткова, чтобы бить по стационарным наземным целям ракетами С-300, не нужно их модернизировать. Оружие уже использовали и на территории Беларуси. В частности, в июле было официальное сообщение от ОК "Север", что враг совершил пуски С-300 и С-400 по территории Гончаровской общины.

"Ракеты не надо перерабатывать. Алгоритм следующий: управление зенитной ракетой состоит в том, что наземная радиолокационная станция ведет эту ракету и непосредственно ею управляет", – сказал Катков.

Кстати говоря В Воздушных силах рассказали, откуда Россия атаковала Киев ракетами и почему их сложно уничтожать

Он отметил, что дальность использования для С-300 по наземным целям составляет до 40 км. В то же время в России, как отметил Катков, скорее всего используют эти ракеты так: бросают по баллистической траектории, радар их ведет примерно до высоты 1 километр над целью. После этого ракета падает куда-то, потому что потеряла управление.

"Если говорим о дальностях 200 – 300 километров, то они теряют управление ракетой где-то на высоте 3 километра. Тогда точность вообще становится приблизительной. Однако если целью является удар по Киеву, то там нет ни одного языка о точности", – добавил военный эксперт.

Обратите внимание Олег Катков об использовании Россией С-300: смотрите видео

Под угрозой не только Киев

Катков рассказал, если используется территория Беларуси, то в зоне поражения такие города, как Луцк и Ровно. Время подачи сигнала тревоги ограничено.

"Относительно уничтожения, это такая зенитная ракета, которая летит по баллистической траектории. Это, фактически, баллистическая цель. Ее возможно сбивать только специализированными комплексами противоракетной обороны как Patroit. Самым эффективным средством противодействия является не перехват ракет, а уничтожение пусковых командных пунктов и РЛС". , – сказал Катков.

Заметьте! Генерал Валерий Залужный подтвердил, что столицу утром 14 января атаковали ракетами С-400 (С-300).