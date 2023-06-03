Всего за май в Киеве сирены звучали 32 раза. 23 воздушные тревоги продолжались ночью и утром (с 22:00 до 7:00).

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Сколько часов недоспали киевляне

Приблизительная продолжительность сна человека в месяц при нормальных условиях – 217 часов. В то же время месячное недосыпание одного жителя или жительницы Киева, если они не спали в течение всей тревоги и еще час после нее – 84 часа. То есть 39% от нормы.

Если же жители Киева просыпались во время каждой тревоги и засыпали через полчаса после ее начала, то месячное недосыпание может составлять 11,5 часа на человека или 5% от нормы.

Добавим, что в период с 15 по 21 мая враг четыре дня совершал ночные атаки на столицу ракетами и дронами, а совокупно тревога по ночам длилась 15 часов. Только за эту неделю украинская ПВО сбила 50 ракет и 47 дронов.

Если же отойти к общей статистике, то во время майских обстрелов Украины Воздушные силы ВСУ уничтожили минимум 87 ракет и 262 дрона.

Последняя ракетная атака на Киев: коротко