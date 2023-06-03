Загалом за травень у Києві сирени лунали 32 рази. 23 повітряні тривоги тривали вночі та зранку (з 22:00 до 7:00).

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Скільки годин недоспали кияни

Приблизна тривалість сну людини на місяць за нормальних умов – 217 годин. Водночас місячне недосипання одного мешканця або мешканки Києва, якщо вони не спали протягом усієї тривоги та ще годину після неї – 84 години. Тобто 39% від норми.

Якщо ж жителі Києва прокидалися під час кожної тривоги і засинали через пів години після її початку, то місячне недосипання може становити 11,5 години на людину, або 5% від норми.

Додамо, що у період з 15 по 21 травня ворог чотири дні здійснював нічні атаки на столицю ракетами та дронами, а сукупно тривога ночами тривала 15 годин. Лише за цей тиждень українська ППО збила 50 ракет та 47 дронів.

Якщо ж відійти до загальної статистики, то під час травневих обстрілів України Повітряні сили ЗСУ знищили мінімум 87 ракет та 262 дрони.

Остання ракетна атака на Київ: коротко