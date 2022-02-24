Враг цинично прибегает к обстрелу стратегических объектов. Так под атаку России попала воинская часть в Новом Калинове, где дислоцируется 12-я отдельная бригада армейской авиации.

Заметьте Укрзализныця проводит эвакуацию гражданских с Донбасса

Россия цинично наносит удары по военным объектам. Вражеские ракеты атаковали воинские части на Львовщине.

Максим Козицкий призвал сохранять спокойствие и быть со своими родными. Все необходимые структуры работают в усиленном режиме.

Обращение Максима Козицкого: смотрите видео

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкций на Россию.



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