Враг цинично прибегает к обстрелу стратегических объектов. Так под атаку России попала воинская часть в Новом Калинове, где дислоцируется 12-я отдельная бригада армейской авиации.
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Россия цинично наносит удары по военным объектам. Вражеские ракеты атаковали воинские части на Львовщине.
Максим Козицкий призвал сохранять спокойствие и быть со своими родными. Все необходимые структуры работают в усиленном режиме.
Обращение Максима Козицкого: смотрите видео