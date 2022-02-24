Ворог цинічно вдається до обстрілу стратегічних об'єктів. Так під атаку Росії потрапила військова частина в Новому Калинові, де дислокується 12-та окрема бригада армійської авіації.
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Росія цинічно завдає ударів по військових об'єктах. Ворожі ракети атакували військові частини на Львівщині.
Максим Козицький закликав зберігати спокій та бути зі своїми рідними. Усі необхідні структури працюють в посиленому режимі.
Звернення максима Козицького: дивіться відео