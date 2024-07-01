Так, в результате российского обстрела погибли женщины 65 и 75 лет. Еще 8 человек получили ранения.
Важно Россияне сбросили авиабомбу ФАБ-500 вблизи Селидово: среди пострадавших – ребенок
Россия обстреляла Украинск 1 июля
В 07:40 1 июля российские войска ударили из РСЗО "Ураган" по городу Украинск. В эпицентре вражеской атаки оказалась жилая застройка.
В результате обстрела две женщины 65 и 70 лет, которые находились на улице, получили травмы, несовместимые с жизнью. Кроме того, получили ранения различной степени тяжести еще 8 гражданских, которые также находились рядом с домами,
– сообщили в областной прокуратуре.
В результате обстрела повреждено административное здание и 10 многоквартирных жилых домов.
Правоохранители уже начали досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны.
Каждый день в Донецкой области есть новые и новые жертвы российских военных преступлений. Оставаться здесь – опасно! Будьте ответственными! Эвакуируйтесь!
– призвал председатель ОВА.
Обратите внимание Оккупанты ударили по Днепру баллистикой: есть пострадавшие и повреждения в жилом районе
Последствия российского обстрела / Фото из телеграма Филашкина