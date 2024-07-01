Российские военные в 22:25 сбросили на Цукурино ФАБ-500. По факту нарушения законов и обычаев войны продолжается расследование.

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Россия сбросила авиабомбу на Цукурино

Вражеская авиабомба попала по частному сектору. Предварительно, оккупанты нанесли удар ФАБ-500.

В результате атаки получили телесные повреждения 51-летняя женщина и ее дочь 14 лет. Также травмированы 4 местных жителей в возрасте от 47 до 74 лет. У пострадавших диагностированы ушибы и осколочные ранения,

– сообщили в прокуратуре.

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Оккупанты сбросили авиабомбу на Цукурино / Фото прокуратуры

От попадания средства поражения повреждены 21 домовладение и автомобили. Прокуроры уже принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил России.

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Поврежденные дома и автомобили / Фото прокуратуры, Селидовской ГВА

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Где расположено Цукурино: смотрите карту