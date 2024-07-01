Російські військові о 22:25 скинули на Цукурине ФАБ-500. За фактом порушення законів і звичаїв війни триває розслідування.

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Росія скинула авіабомбу на Цукурине

Ворожа авіабомба поцілила по приватному сектору. Попередньо, окупанти завдали удару ФАБ-500.

Внаслідок атаки зазнали тілесних ушкоджень 51-річна жінка та її донька 14 років. Також травмовано 4 місцевих жителів віком від 47 до 74 років. У потерпілих діагностовано забої та осколкові поранення,

– повідомили в прокуратурі.

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Окупанти скинули авіабомбу на Цукурине / Фото прокуратури

Від влучання засобу ураження пошкоджено 21 домоволодіння й автомобілі. Прокурори вже вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил Росії.

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Пошкоджені будинки й автомобілі / Фото прокуратури, Селидівської МВА

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