Мер Києва Віталій Кличко розповідав, що уламки впали на житловий будинок в Оболонському районі Києва. Глава Київської ОВА розповів про поранених та руйнування в регіоні.
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Що відомо про наслідки атаки ворога по Київщині
Внаслідок вчорашньої (30 червня – 24 Канал) ракетної атаки на Київщині постраждало 3 осіб, одна із них – дитина. Постраждалі наразі перебувають в одній з районних лікарень області. Люди отримали всю необхідну медичну допомогу,
– заявив Руслан Кравченко.
За його даними, окупанти не влучили ані в житлові об'єкти, ані в критичну інфраструктуру. Проте очільник обласної військової адміністрації повідомив, що внаслідок падіння уламків:
- пошкоджено 3 приватні будинки на території одного з районів області. Зокрема, там вибиті вікна та двері, посічені стіни;
- ворог пошкодив складське приміщення, низку адміністративних будівель та 16 транспортних засобів. Зокрема, автівки та мотоцикл.
Станом на 7:39 1 липня на місці продовжують працювати оперативні служби.
До речі, глава ОВА повідомляв, що сили протиповітряної оборони збили всі ворожі цілі над Київщиною.