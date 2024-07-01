Про наслідки російської атаки на Дніпро сьогодні вночі, розповів голова ОВА. Сергій Лисак повідомив, що серед постраждалих 15-річний хлопець.

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Зверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

Вночі вибухи пролунали у Дніпрі. Ворог цілив балістикою.

Через російську атаку у місті постраждали 7 людей. Серед них – 15-річний хлопець. Одну жінку госпіталізовано, інші лікуватимуться амбулаторно.

У житловому районі пошкоджений магазин. Потрощені дахи та вікна в приватних будинках, багатоповерхівках. Інформація уточнюється.

