Россия обстреляла жилые дома в Житомире и Чернигове

Российские оккупанты нарушают все нормы гуманитарного права. В ночь на 28 февраля войска Путина снова обстреливали жилые дома.

Хотя агрессоры снизили темпы наступления, они все еще продолжают попытки прорваться по отдельным направлениям.

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В нарушение норм Международного гуманитарного права оккупанты коварно нанесли ракетный удар по жилым домам в городах Житомир и Чернигов,

– говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

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