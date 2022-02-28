Россия обстреляла жилые дома в Житомире и Чернигове
28 февраля 2022 , 07:53Читати новину українською
Источник:Генеральный штаб
Российские оккупанты нарушают все нормы гуманитарного права. В ночь на 28 февраля войска Путина снова обстреливали жилые дома.
Хотя агрессоры снизили темпы наступления, они все еще продолжают попытки прорваться по отдельным направлениям.
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В нарушение норм Международного гуманитарного права оккупанты коварно нанесли ракетный удар по жилым домам в городах Житомир и Чернигов,
– говорится в сообщении Генштаба ВСУ.
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