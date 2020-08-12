Недавно посольство США в Украине призвало Россию прекратить нарушение прав коренного народа в оккупированном Крыму. В ответ на это РФ в стиле Хрущева посоветовала США "прекратить нарушать права индейцев и оставить их территорию".

Соответствующее заявление появилось на странице представительства России при ООН в твиттере.

Важно Мы должны делать все, чтобы восстановить права крымскотатарского народа, – Зеленский

Заявление России

Таким образом Россия отреагировала на сообщение посольства США о ситуации с правами человека в оккупированном Крыму ко дню коренных народов, который отмечался в минувшие выходные.

В ответ на призыв посольства США в Украине в связи с Международным днем ​​коренных народов мира призываем США прекратить жестокие нарушения прав человека индейцев и оставить их территорию,

– говорится в сообщении.

Обратите внимание! Индейцы – это один из коренных народов США. Они получили права граждан в 1924 году. Сейчас в США насчитывается 565 индейских племен, официально признанных властями.



В июле 2020-го Верховный суд США признал восточную часть штата Оклахома резервацией индейских племен. На территории этой части штата проживают около 2 миллионов человек. Теперь вся восточная часть штата официально считается землей пяти индейских племен – чикасо, чокто, чероки, семинолов и Маскоги.

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Реакция Украины

На сообщение российского представительства уже отреагировал посол Украины в США.

Правильной дорогой идете, товарищи. В свое время Хрущев ответил на критику США еще проще – а у вас негров вешают! Back in the USSR?

– написал он в Твиттере.