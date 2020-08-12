Россия обвинила США в нарушении прав индейцев и призвала оставить их территорию
Недавно посольство США в Украине призвало Россию прекратить нарушение прав коренного народа в оккупированном Крыму. В ответ на это РФ в стиле Хрущева посоветовала США "прекратить нарушать права индейцев и оставить их территорию".
Соответствующее заявление появилось на странице представительства России при ООН в твиттере.
Важно Мы должны делать все, чтобы восстановить права крымскотатарского народа, – Зеленский
Заявление России
Таким образом Россия отреагировала на сообщение посольства США о ситуации с правами человека в оккупированном Крыму ко дню коренных народов, который отмечался в минувшие выходные.
В ответ на призыв посольства США в Украине в связи с Международным днем коренных народов мира призываем США прекратить жестокие нарушения прав человека индейцев и оставить их территорию,
– говорится в сообщении.
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Реакция Украины
На сообщение российского представительства уже отреагировал посол Украины в США.
Правильной дорогой идете, товарищи. В свое время Хрущев ответил на критику США еще проще – а у вас негров вешают! Back in the USSR?
– написал он в Твиттере.