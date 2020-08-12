Росія звинуватила США у порушенні прав індіанців і закликала залишити їхню територію
Нещодавно посольство США в Україні закликало Росію припинити порушення прав корінного народу в окупованому Криму. У відповідь на це РФ у стилі Хрущова порадила США "припинити порушувати права індіанців і залишити їхню територію".
Відповідна заява з'явилася на сторінці представництва Росії при ООН у твіттері.
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Заява Росії
Таким чином Росія відреагувала на повідомлення посольства США про ситуацію з правами людини в окупованому Криму до дня корінних народів, який відзначався в минулі вихідні.
У відповідь на заклик посольства США в Україні у зв'язку з Міжнародним днем корінних народів світу закликаємо США припинити жорстокі порушення прав людини індіанців і залишити їхню територію,
– мовиться у повідомленні.
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Реакція України
На повідомлення російського представництва уже відреагував посол України в США.
Правильною дорогою йдете, товариші. Свого часу Хрущов відповів на критику США ще простіше – а у вас негрів вішають! Back in the USSR?,
– написав він у твіттері.