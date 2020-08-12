Нещодавно посольство США в Україні закликало Росію припинити порушення прав корінного народу в окупованому Криму. У відповідь на це РФ у стилі Хрущова порадила США "припинити порушувати права індіанців і залишити їхню територію".

Відповідна заява з'явилася на сторінці представництва Росії при ООН у твіттері.

Важливо Ми повинні робити все, щоб відновити права кримськотатарського народу, – Зеленський

Заява Росії

Таким чином Росія відреагувала на повідомлення посольства США про ситуацію з правами людини в окупованому Криму до дня корінних народів, який відзначався в минулі вихідні.

У відповідь на заклик посольства США в Україні у зв'язку з Міжнародним днем корінних народів світу закликаємо США припинити жорстокі порушення прав людини індіанців і залишити їхню територію,

– мовиться у повідомленні.

Зверніть увагу! Індіанці – це один з корінних народів США. Вони отримали права громадян у 1924 році. Нині у США налічується 565 індійських племен, офіційно визнаних владою.



У липні 2020-го Верховний суд США визнав східну частину штату Оклахома резервацією індіанських племен. На території цієї частини штату проживають приблизно 2 мільйони людей. Тепер вся східна частина штату офіційно вважається землею п'яти індіанських племен – чікасо, чокто, черокі, семинолов і Маскогі.

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Реакція України

На повідомлення російського представництва уже відреагував посол України в США.

Правильною дорогою йдете, товариші. Свого часу Хрущов відповів на критику США ще простіше – а у вас негрів вішають! Back in the USSR?,

– написав він у твіттері.