Ми повинні робити все, щоб відновити права кримськотатарського народу, – Зеленський
В умовах російської агресії Україна приділяє значну увагу розробці законопроєктів щодо кримських татар. Володимир Зеленський наголосив на необхідності робити все можливе, аби відновити права кримськотатарського народу як корінного народу України. А в Посольстві США знову закликають РФ припинити жорстокі порушення прав людини та покинути окупований Крим.
Україна приділяє увагу питанню захисту прав корінних народів
У світі 9 серпня відзначають Міжнародний день корінних народів світу. В Україні це – кримські татари, караїми та кримчаки, повідомляє пресслужба МЗС.
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В умовах гібридної агресії Україна приділяє увагу питанням формування та реалізації політики етнонаціональної єдності, захисту прав корінних народів, гармонізації міжнаціональних відносин,
– йдеться у повідомленні.
Розробляють законопроєкти щодо кримських татар
- нову редакцію закону про національні меншини;
- законопроєктів "Про корінні народи";
- "Про статус кримськотатарського народу в Україні";
- "Про національно-культурну автономію".
Також планують прийняти нормативно-правові акти щодо державної фінансової підтримки культурного розвитку корінних народів.
МЗС активно долучається до розробки цих законопроєктів.
Позиція президента
Володимир Зеленський наголосив, що наразі спільним завданням є захист прав кримських татар, допомога у всебічному розвитку мови, культури та збереження самобутності народу, пише пресслужба Офісу Президента.
Для нас дуже важливо робити все від нас залежне, щоб відновити права кримськотатарського народу як корінного народу України,
– зазначив президент.
Та додав, що врегулювання цього питання назріло давно. Президент впевнений, що Україна обов’язково відзначить це свято солідарності у вільному Бахчисараї та по всьому Криму.
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Заява Посольства США
У Міжнародний день корінних народів світу Посольство США в Україні звернулося у твіттері до РФ.
Ми закликаємо Росію припинити жорстокі порушення прав людини кримських татар і покинути суверенну українську територію,
– йдеться у повідомленні.
Там вкотре нагадали, що Крим – це Україна.