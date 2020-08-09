В умовах російської агресії Україна приділяє значну увагу розробці законопроєктів щодо кримських татар. Володимир Зеленський наголосив на необхідності робити все можливе, аби відновити права кримськотатарського народу як корінного народу України. А в Посольстві США знову закликають РФ припинити жорстокі порушення прав людини та покинути окупований Крим.

Україна приділяє увагу питанню захисту прав корінних народів

У світі 9 серпня відзначають Міжнародний день корінних народів світу. В Україні це – кримські татари, караїми та кримчаки, повідомляє пресслужба МЗС.

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В умовах гібридної агресії Україна приділяє увагу питанням формування та реалізації політики етнонаціональної єдності, захисту прав корінних народів, гармонізації міжнаціональних відносин,

– йдеться у повідомленні.

Розробляють законопроєкти щодо кримських татар

нову редакцію закону про національні меншини;

законопроєктів "Про корінні народи";

"Про статус кримськотатарського народу в Україні";

"Про національно-культурну автономію".

Також планують прийняти нормативно-правові акти щодо державної фінансової підтримки культурного розвитку корінних народів.

МЗС активно долучається до розробки цих законопроєктів.

Позиція президента

Володимир Зеленський наголосив, що наразі спільним завданням є захист прав кримських татар, допомога у всебічному розвитку мови, культури та збереження самобутності народу, пише пресслужба Офісу Президента.

Для нас дуже важливо робити все від нас залежне, щоб відновити права кримськотатарського народу як корінного народу України,

– зазначив президент.

Та додав, що врегулювання цього питання назріло давно. Президент впевнений, що Україна обов’язково відзначить це свято солідарності у вільному Бахчисараї та по всьому Криму.

Зазначимо, на території Криму живе три корінні народи. Після анексії півострову, Рада надала кримськотатарському народу статус корінного та приєдналася до Декларації прав корінних народів ООН.

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Заява Посольства США

У Міжнародний день корінних народів світу Посольство США в Україні звернулося у твіттері до РФ.

Ми закликаємо Росію припинити жорстокі порушення прав людини кримських татар і покинути суверенну українську територію,

– йдеться у повідомленні.

Там вкотре нагадали, що Крим – це Україна.

У Міжнародний день корінних народів світу ми закликаємо Росію припинити жорстокі порушення прав людини кримських татар і покинути суверенну українську територію. #КримЦеУкраїна — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) August 9, 2020