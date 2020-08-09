В условиях российской агрессии Украина уделяет значительное внимание разработке законопроектов в отношении крымских татар. Владимир Зеленский отметил необходимость делать все возможное, чтобы восстановить права крымскотатарского народа как коренного народа Украины. А в Посольстве США вновь призывают РФ прекратить жестокие нарушения прав человека и покинуть оккупированный Крым.

Украина уделяет внимание вопросу защиты прав коренных народов

В свет 9 августа отмечают Международный день коренных народов мира. В Украине это – крымские татары, караимы и крымчаки, сообщает пресс-служба МИД.

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В условиях гибридной агрессии Украина уделяет внимание вопросам формирования и реализации политики этнонациональной единства, защиты прав коренных народов, гармонизации межнациональных отношений,

– говорится в сообщении.

Разрабатывают законопроекты относительно крымских татар

новую редакцию закона о национальных меньшинствах;

законопроекты "О коренных народах";

"О статусе крымскотатарского народа в Украине";

"О национально-культурной автономии".

Также планируется принять нормативно-правовые акты по государственной финансовой поддержке культурного развития коренных народов.

МИД активно приобщается к разработке этих законопроектов.

Позиция президента

Владимир Зеленский отметил, что сейчас общей задачей является защита прав крымских татар, помощь во всестороннем развитии языка, культуры и сохранения самобытности народа, пишет пресс-служба Офиса Президента.

Для нас очень важно делать все от нас зависящее, чтобы восстановить права крымскотатарского народа как коренного народа Украины,

– отметил президент.

И добавил, что урегулирование этого вопроса назрело давно. Президент уверен, что Украина обязательно отметит этот праздник солидарности в свободном Бахчисарае и по всему Крыму.

Отметим, на территории Крыма живет три коренные народы. После аннексии полуострова, Рада предоставила крымскотатарскому народу статус коренного и присоединилась к Декларации прав коренных народов ООН.

Обратите внимание Россия вытесняет украинскую церковь из аннексированного Крыма, – представительство Зеленского

Заявление Посольства США

В Международный день коренных народов мира Посольство США в Украине обратилось в твиттере в РФ.

Мы призываем Россию прекратить жестокие нарушения прав человека крымских татар и покинуть суверенную украинскую территорию,

– говорится в сообщении.

Там раз напомнили, что Крым – это Украина.

У Міжнародний день корінних народів світу ми закликаємо Росію припинити жорстокі порушення прав людини кримських татар і покинути суверенну українську територію. #КримЦеУкраїна — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) August 9, 2020