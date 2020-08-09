Мы должны делать все, чтобы восстановить права крымскотатарского народа, – Зеленский
В условиях российской агрессии Украина уделяет значительное внимание разработке законопроектов в отношении крымских татар. Владимир Зеленский отметил необходимость делать все возможное, чтобы восстановить права крымскотатарского народа как коренного народа Украины. А в Посольстве США вновь призывают РФ прекратить жестокие нарушения прав человека и покинуть оккупированный Крым.
Украина уделяет внимание вопросу защиты прав коренных народов
В свет 9 августа отмечают Международный день коренных народов мира. В Украине это – крымские татары, караимы и крымчаки, сообщает пресс-служба МИД.
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В условиях гибридной агрессии Украина уделяет внимание вопросам формирования и реализации политики этнонациональной единства, защиты прав коренных народов, гармонизации межнациональных отношений,
– говорится в сообщении.
Разрабатывают законопроекты относительно крымских татар
- новую редакцию закона о национальных меньшинствах;
- законопроекты "О коренных народах";
- "О статусе крымскотатарского народа в Украине";
- "О национально-культурной автономии".
Также планируется принять нормативно-правовые акты по государственной финансовой поддержке культурного развития коренных народов.
МИД активно приобщается к разработке этих законопроектов.
Позиция президента
Владимир Зеленский отметил, что сейчас общей задачей является защита прав крымских татар, помощь во всестороннем развитии языка, культуры и сохранения самобытности народа, пишет пресс-служба Офиса Президента.
Для нас очень важно делать все от нас зависящее, чтобы восстановить права крымскотатарского народа как коренного народа Украины,
– отметил президент.
И добавил, что урегулирование этого вопроса назрело давно. Президент уверен, что Украина обязательно отметит этот праздник солидарности в свободном Бахчисарае и по всему Крыму.
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Заявление Посольства США
В Международный день коренных народов мира Посольство США в Украине обратилось в твиттере в РФ.
Мы призываем Россию прекратить жестокие нарушения прав человека крымских татар и покинуть суверенную украинскую территорию,
– говорится в сообщении.
Там раз напомнили, что Крым – это Украина.